2018-10-07T19:24:19+03:00
Происшествия

Под Самарой дотла сгорел двухэтажный дом, очевидцы сделали видео

Михаил ГОРЮНОВ
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Пожар выглядел внушительноПожар выглядел внушительноФото: скрин с видео
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Сегодня ближе к вечеру, 7 октября, в поселке Новосемейкино на улице Попова произошел серьезный пожар. Огонь охватил двухэтажный дом примерно в 17-30, дым был виден далеко за пределами событий.

- Насколько мне известно, в этом доме никто не живет. Пожарные приехали не сразу, но потом подтянулись. Горело уже очень сильно. Пламя удалось ликвидировать, но сейчас от дома практически ничего не осталось, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местный житель Валерий Баринов.

Что стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. Этот момент, также как и ущерб от пожара пытаются установить эксперты. Помимо этого правоохранители устанавливают, был ли кто в здании. Информации о пострадавших нет.

Отметим, что местные жители запечатлели происходящее на фото и видео. Сейчас произошедшее активно обсуждают в социальных сетях.

Пожар в Новосемейкино.

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