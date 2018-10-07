2018-10-07T19:54:40+03:00
Происшествия

В центре Самары «Хендай» отбросило в фургон после ДТП с «Сузуки», очевидцы сделали фото

Местные жители отмечают, что не обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Машины получили серьезные поврежденияМашины получили серьезные поврежденияФото: соцсети
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Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, в воскресенье 7 октября, в областной столице. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Челюскинцев повреждения получили сразу три автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

- Машины столкнулись прямо на перекрестке. «Сузуки» врезалась в «Хендай», а кроссовер от удара уже отлетел в стоявший на Ленина фургон, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» местные жители.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи. Как рассказывают свидетели происшествия, не обошлось без пострадавших — несколько человек получили травмы. Врачи оказали им первую помощь.

Сейчас по факту аварии инспекторы городского Управления ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновный привлечен к ответственности.

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