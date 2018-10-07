Хоккей в Самарской области: «Лада» победила «Звезду», ЦСК ВВС уступил «Химику»

7 Окт. 21:38 2018-10-07T21:38:32+03:00

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В воскресенье, 7 октября, сразу два клуба из Самарской области приняли участие в матчах Высшей хоккейной лиги. В Тольятти «Лада» встретилась со «Звездой» из Москвы, а ЦСК ВВС в Самаре принимал воскресенский «Химик». Тольяттинцы свою встречу выиграли.

- На 22-й минуте Владимир Журавлев добил шайбу, которую Александр Самойлов отразил после броска Алексея Мастрюкова - 1:0. На 48 минуте отличился Константин Майоров, он также удачно сыграл на добивании, - рассказали в клубе.

Игорь Левицкий сумел сократить отрыв, когда «Звезда» удачно реализовала большинство. Но «Лада» выстояла и одержала седьмую победу подряд.

ЦСК ВВС повезло меньше. Они не забросили шайбу сами и не позволили это сделать сопернику как в основное время, так и в овертайме. В серии буллитов «Химик» оказался сильнее и победил 1-0.