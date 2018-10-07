В Самаре студент избил инженера и отобрал у него айфон

7 Окт. 22:38 2018-10-07T22:38:45+03:00

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Примерно в час ночи 29 сентября, в областной столице было совершено преступление. На улице Чернореченской жертвой разбойного нападения стал 25-летний инженер одной из компаний сотовой связи.

- На пострадавшего напал неизвестный молодой человек. Он избил его и отобрал у парня айфон, после скрылся в неизвестном направлении. Днем следующего дня пострадавший обратился в полицию, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

4 октября, в минувший четверг, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Злоумышленником оказался 21-летний студент СамГТУ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он уже дал показания стражам порядка и изложил свою версию событий. Правоохранители продолжают заниматься расследованием этого происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.