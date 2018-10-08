Спецборт МЧС переправил тяжелобольного ребенка из Самары в Москву

8 Окт. 08:11 2018-10-08T10:56:06+03:00

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В воскресенье, 7 октября, из аэропорта Курумоч вылетел самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России с ребенком на борту. У ребенка – тяжелая болезнь, и он нуждался в срочной эвакуации в Москву для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Юного пациента на протяжении всего полета сопровождали медики. Кроме того, сам спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволяет оказывать необходимую помощь пострадавшим во время полета.

Деньги, которые потратило в МЧС, буду компенсированы из резервного фонда губернатора Самарской области.

Ребенок до перелета в Москву лечился в тольяттинской больнице. Ее специалисты провели вместе со специалистами ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» консилиум и телемедицинскую консультацию. После этого ребенка рекомендовали перевезти на лечение в Москву. Госпитализация малыша назначена на 8 октября.