Крупный пожар на Южном шоссе в Самаре: горел пивной павильон

8 Окт. 09:09 2018-10-08T09:09:07+03:00

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В ночь на понедельник, 8 октября, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. На Южном шоссе загорелся пивной павильон.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 1:47. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 11 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 3:38, а полностью его потушить в 4:33.

В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливается.