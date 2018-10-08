Крупный пожар на Южном шоссе в Самаре: горел пивной павильон
Огонь распространился на территории площадью 200 квадратных метров
На тушение огня выезжали 33 пожарныхФото: Архив "КП"
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В ночь на понедельник, 8 октября, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. На Южном шоссе загорелся пивной павильон.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 1:47. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 11 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 3:38, а полностью его потушить в 4:33.
В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливается.