В Самаре Мягкий кинотеатр объявил о возврате 10% от стоимости билетов
Самарский Мягкий кинотеатр объявил, что с каждой покупки билетов посетителям вернут 10% от их стоимости. Деньги возвращают на карту привилегий.
- Всё просто: приобретая билет и предъявляя карту кассиру, вы автоматически становитесь участником программы «Кинобонус». С каждой покупки на вашу карту «капают» бонусы, использовать которые можно уже при следующем посещении, - рассказали в Мягком кинотеатре.
Карту привилегий можно получить на фирменной стойке или кассе
С помощью бонусов на карте можно оплатить билеты полностью или частично.
Карту привилегий можно получить на фирменной стойке или кассе.
С помощью бонусов на карте можно оплатить билеты полностью или частично