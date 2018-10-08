В Самаре Мягкий кинотеатр объявил о возврате 10% от стоимости билетов

8 Окт. 09:31 2018-10-08T10:15:19+03:00

Вернуть деньги по покупке билетов можно на карту привилегий

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Самарский Мягкий кинотеатр объявил, что с каждой покупки билетов посетителям вернут 10% от их стоимости. Деньги возвращают на карту привилегий.

- Всё просто: приобретая билет и предъявляя карту кассиру, вы автоматически становитесь участником программы «Кинобонус». С каждой покупки на вашу карту «капают» бонусы, использовать которые можно уже при следующем посещении, - рассказали в Мягком кинотеатре.

Карту привилегий можно получить на фирменной стойке или кассе

С помощью бонусов на карте можно оплатить билеты полностью или частично.

Карту привилегий можно получить на фирменной стойке или кассе.