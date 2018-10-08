Верующие Самары смогут поклониться мощам святителя Луки

8 Окт. 09:34 2018-10-08T09:34:33+03:00

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Фонд Андрея Первозванного доставит мощи святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) в 17 городов России от Владивостока до Калининграда. В список этих городов вошла и Самара. В столице 63 региона ковчег с частицей мощей святого доставят в следующий понедельник, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Ковчег будет находиться в Покровском кафедральном соборе Самары (улица Ленинская, 75а) до 18 октября. Отметим, что святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Он был талантливым живописцем, а потом отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет. При земной жизни святитель много помогал людям как врач и хирург. Затем он выбрал путь служения Богу. Был исповедником и архиепископом Симферопольским и Крымским. Верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.