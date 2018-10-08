В Самаре на ремонт закрыли стадион «Энергия»

8 Окт. 09:51 2018-10-08T09:53:11+03:00

Он продлится до 1 ноября

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Стадион «Энергия» на Красной Глинке вошел в состав физкультурно-спортивного комплекса «Виктория». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Электрощит», которому раньше принадлежал стадион.

- Решение руководства о передаче стадиона было принято и реализовано для поддержания и развития спорта в районе Красная Глинка, - говорится в сообщении.

После передачи «Энергию» закрыли для посещений на месяц из-за ремонта. Он будет продолжаться с 1 октября по 1 ноября.

- Планируется привести здание в соответствие с обновленными пожарными регламентами и отремонтировать систему отопления. После завершения ремонта комплекс вновь будет доступен для посещения всем желающим, - рассказали в «Электрощите».

На предприятии также отметили, что льготы для сотрудников «Электрощита» в спорткомплексе сохранятся.