2018-10-08T09:53:11+03:00
Спорт

В Самаре на ремонт закрыли стадион «Энергия»

Он продлится до 1 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК «Электрощит-ТМ Самара»Фото: ГК «Электрощит-ТМ Самара»
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Стадион «Энергия» на Красной Глинке вошел в состав физкультурно-спортивного комплекса «Виктория». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Электрощит», которому раньше принадлежал стадион.

- Решение руководства о передаче стадиона было принято и реализовано для поддержания и развития спорта в районе Красная Глинка, - говорится в сообщении.

После передачи «Энергию» закрыли для посещений на месяц из-за ремонта. Он будет продолжаться с 1 октября по 1 ноября.

- Планируется привести здание в соответствие с обновленными пожарными регламентами и отремонтировать систему отопления. После завершения ремонта комплекс вновь будет доступен для посещения всем желающим, - рассказали в «Электрощите».

На предприятии также отметили, что льготы для сотрудников «Электрощита» в спорткомплексе сохранятся.

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