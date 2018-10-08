В Сызрани женщина случайно убила мужа, пытаясь отнять у него нож

8 Окт. 09:52 2018-10-08T09:52:30+03:00

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Недавно в квартире на улице Московской в Сызрани было обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что к случившемуся может быть причастна 58-летняя супруга погибшего.

По данным правоохранителей, в день происшествия мужчина распивал спиртные напитки вместе со своей женой. В какой-то момент между ними произошла ссора. Сызранец схватил нож и начал угрожать им своей возлюбленной. Женщина, защищаясь, попыталась выхватить нож. В ходе борьбы она случайно ударила мужа в живот. После этого женщина оказала ему первую помощь, вызывать медиков он отказался. Однако на следующий день мужчина скончался от полученного ранения.

Женщина не стала отрицать свою вину и отдала полицейским орудие преступления – нож. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении сызранки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».