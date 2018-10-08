Самарская клиника не установила на своем сайте версию для слабовидящих и была наказана прокуратурой

8 Окт. 10:06 2018-10-08T10:06:11+03:00

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В областной столице в поле зрения правоохранителей попала клиника "Сатори". Руководителей медицинского учреждения уличили в нарушении законодательства о социальной защите инвалидов.

- в нарушение статьи 15 Федерального закона клиникой не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации на официальном сайте "Сатори". Там не установлена версия для слабовидящих, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Для устранения нарушений представители надзорного ведомства в адрес директора клиники внесли представление, по результатам рассмотрения которого неполадки были устранены, а виновные лица привлечены к ответственности.

Также прокуратурой района материалы по этой ситуации направлены в министерство социально-демографической и семейной политики региона для решения вопроса о возбуждении в отношении юридического лица и его директора дела об административном правонарушении.