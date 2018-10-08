Тольяттинские таможенники задержали «левых» роботов-трансформеров

8 Окт. 10:20 2018-10-08T10:20:30+03:00

Почти 3 тысячи игрушек из Китая отправили на экспертизу

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Недавно сотрудники Тольяттинского таможенного поста выявили крупную партию роботов-трансформеров с признаками подделки. Игрушки из Китая, маркированные товарными знаками Hasbro и Transformers, предъявила одна из фирм. Однако она не предоставила документы, в которых правообладатель – компания «Союзпатент» – давала бы согласие на оборот этих игрушек на территории России.

Таможенники обратились к правообладателю с просьбой прояснить ситуацию. Как оказалось, никто фирме разрешения на использование этих товарных знаков не давал, а значит игрушки – поддельные.

- Компания «Союзпатент» потребовала изъять игрушки из оборота и уничтожить, а также попросила привлечь фирму к ответственности, - рассказали в пресс-службе таможни Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено административное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Фирме грозит штраф и изъятие игрушек. Пока же всех роботов-трансформеров, а это 2928 игрушек, отправили на экспертизу.