Стало известно, когда откроют движение по улице Дальней

8 Окт. 11:06 2018-10-08T11:06:05+03:00

Там все еще остались КПП, установленные на время ЧМ-2018

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Сквозной проезд по улице Дальней в Самаре станет доступен для автомобилистов только в следующем месяце. Транспортные контрольно-пропускные пункты, которые были установлены там на время чемпионата мира по футболу, уберут до 20 ноября этого года. Тогда же улицу Дальнюю и откроют для проезда.

- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направило в адрес АНО «Арена-2018» требование об освобождении дороги от КПП, - сообщила в своем Твиттере главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

Напомним, что движение по улице Дальней должны были открыть до 29 августа, но этого так и не произошло. Поэтому чиновникам пришлось направить АНО «Арена-2018» соответствующе требование о демонтаже всех временных сооружений.