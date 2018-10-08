Стало известно, когда откроют движение по улице Дальней
Сквозной проезд по улице Дальней в Самаре станет доступен для автомобилистов только в следующем месяце. Транспортные контрольно-пропускные пункты, которые были установлены там на время чемпионата мира по футболу, уберут до 20 ноября этого года. Тогда же улицу Дальнюю и откроют для проезда.
- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направило в адрес АНО «Арена-2018» требование об освобождении дороги от КПП, - сообщила в своем Твиттере главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.
Напомним, что движение по улице Дальней должны были открыть до 29 августа, но этого так и не произошло. Поэтому чиновникам пришлось направить АНО «Арена-2018» соответствующе требование о демонтаже всех временных сооружений.