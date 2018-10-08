2018-10-08T11:06:05+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют движение по улице Дальней

Там все еще остались КПП, установленные на время ЧМ-2018
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Минтранс потребовал от АНО "Арена-2018" освободить дорогу от КППМинтранс потребовал от АНО "Арена-2018" освободить дорогу от КППФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Сквозной проезд по улице Дальней в Самаре станет доступен для автомобилистов только в следующем месяце. Транспортные контрольно-пропускные пункты, которые были установлены там на время чемпионата мира по футболу, уберут до 20 ноября этого года. Тогда же улицу Дальнюю и откроют для проезда.

- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направило в адрес АНО «Арена-2018» требование об освобождении дороги от КПП, - сообщила в своем Твиттере главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

Напомним, что движение по улице Дальней должны были открыть до 29 августа, но этого так и не произошло. Поэтому чиновникам пришлось направить АНО «Арена-2018» соответствующе требование о демонтаже всех временных сооружений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет