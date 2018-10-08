В Самарской области «Гранта» вылетела в кювет и опрокинулась: погиб пассажир
В воскресенье, 7 октября, примерно в 13:30 на 23 км дороги «Пестравка – Майское – Крюково» в Пестравском районе произошло смертельное ДТП. Там автомобиль «Лада Гранта» вылетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 40-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны села Майское в направлении села Крюково. В пути следования автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.
В результате случившегося пассажир «Гранты» - 39-летний мужчина – получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.