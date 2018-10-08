В Самарской области «Гранта» вылетела в кювет и опрокинулась: погиб пассажир

8 Окт. 11:19 2018-10-08T11:19:52+03:00

Водитель отечественной легковушки превысил скорость и не справился с управлением

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В воскресенье, 7 октября, примерно в 13:30 на 23 км дороги «Пестравка – Майское – Крюково» в Пестравском районе произошло смертельное ДТП. Там автомобиль «Лада Гранта» вылетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 40-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны села Майское в направлении села Крюково. В пути следования автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате случившегося пассажир «Гранты» - 39-летний мужчина – получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.