Тольяттинец заплатил алименты из страха остаться без водительских прав

8 Окт. 11:46 2018-10-08T11:46:22+03:00

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Судебные приставы Тольятти нашли управу на злостного неплательщика алиментов. Мужчина долгое время уклонялся от выплаты причитающихся его ребенку денег и в итоге задолжал ему 245 тысяч рублей.

Сотрудники УФССП по Самарской области внесли представление о лишении тольяттинца водительских прав. Испугавшись запрета ездить на автомобиле, мужчина сразу же полностью погасил свой долг. Он предоставил документы об оплате в отдел судебных приставов, а те, в свою очередь, сняли с него все ограничения.