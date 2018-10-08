Тольяттинец заплатил алименты из страха остаться без водительских прав
Мужчина задолжал своему ребенку 245 тысяч рублей
Судебные приставы лишили тольяттинца водительских прав и "выбили" долгФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Судебные приставы Тольятти нашли управу на злостного неплательщика алиментов. Мужчина долгое время уклонялся от выплаты причитающихся его ребенку денег и в итоге задолжал ему 245 тысяч рублей.
Сотрудники УФССП по Самарской области внесли представление о лишении тольяттинца водительских прав. Испугавшись запрета ездить на автомобиле, мужчина сразу же полностью погасил свой долг. Он предоставил документы об оплате в отдел судебных приставов, а те, в свою очередь, сняли с него все ограничения.