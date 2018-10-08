В Самарской области женщина и ее 13-летний сын насмерть отравились угарным газом

8 Окт. 12:03 2018-10-08T12:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели 41-летний женщины и ее 13-летнего сына. Их тела обнаружили в прошлую пятницу, 5 октября, примерно в 8:30 в квартире дома, расположенного на улице Строителей в поселке Мирный Красноярского района. Никаких признаков насильственной смерти на их телах специалисты не нашли.

- По предварительной версии, женщина и подросток отравились угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские исследования, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.