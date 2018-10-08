2018-10-08T14:21:00+03:00
Общество

Новым начальником самарской полиции стал Александр Прядко

Сегодня его официально представили личному составу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарскую область прибыл новый заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД по региону. На этот пост указом президента РФ был назначен полковник полиции Александр Прядко, который до недавнего времени занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области. Сегодня, 8 октября, начальник областного Главка, генерал-лейтенант полиции Александр Винников официально представил его личному составу.

Александр Прядко начал служить в органах внутренних дел с 1994 года. Карьеру он начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске. Также Александр Прядко работал на руководящих должностях в криминальном блоке. Пост замначальника ГУ МВД по Волгоградской области он занимал с июня 2011 года. Кроме того, его не раз представляли к наградам. Должность начальника самарской полиции Александр Прядко занял после Алексея Гриня, которого в июне 2018 года отправил в отставку глава государства Владимир Путин.

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