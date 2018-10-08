Самару подключили к теплу почти на 93%

8 Окт. 12:39 2018-10-08T12:39:27+03:00

До конца этой недели тепло должно появиться во всех домах города Фото: Архив "КП"

Пока батареи остаются холодными в 759 домах и 11 соцобъектах

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Жилые дома и социальные объекты Самары продолжают подключать к отоплению. В настоящее время тепло уже дали в 92,6% зданий.

Пока батареи остаются холодными в 759 жилых домах и в 11 социальных учреждениях. В числе последних: 1 объект здравоохранения, 5 корпусов вузов, 3 объекта культуры и 2 объекта культуры.

Как объяснил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, тепла в этих зданиях нет по двум причинам: повреждения на теплосетях, которые сейчас устраняются, или собственники сами решили не включать отопление, пока установилась относительно теплая погода.