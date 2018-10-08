В Нефтегорске двухметровая труба после столкновения с «Фордом» ударила девушку
В субботу, 6 октября, около 13:50 на улице Нефтяников в Нефтегорске произошло необычное ДТП. Главным действующим лицом в нем стала двухметровая труба.
По данным полицейских, 39-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны улицы Буровиков в направлении улицы Спортивной, отвлекся от руля и въехал в трубу, который нес 28-летний молодой человек. Последний переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После столкновения трубу развернуло, и она ударила стоящую на правом краю дороги 20-летнюю девушку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, пострадавшую увезли в больницу. После оказания необходимой помощи медики отпустили ее домой. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.