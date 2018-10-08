Самарский МегаФон вновь подтвердил лидерство по скоростям 4G-интернета

8 Окт. 13:23 2018-10-08T13:24:12+03:00

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Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа интернета, опубликовала итоги нового исследования скоростей мобильного доступа. По результатам тестов, сделанных абонентами всех ведущих операторов в I и II кварталах 2018 года, первое место в Самарской области и России занял МегаФон.

В ходе исследований Ookla анализирует данные миллионов замеров, сделанных пользователями разработанного ею приложения Speedtest. По итогам 2017 года и первой половины 2018г. лучшие показатели продемонстрировал 4G-интернет компании «МегаФон».

Обладая самым большим в России количеством базовых станций, уникальным частотным ресурсом и технологиями, позволяющими обеспечивать высокие скорости передачи данных даже в подвалах, лифтах и других закрытых помещениях, МегаФон стал самым быстрым как в целом по России, так и в Самарской области в частности. В нашем регионе средняя скорость скачивания для 4G-устройств превысила 21 Мбит/с, для всех типов устройств – 17 Мбит/с.

В настоящее время скоростная сеть 4G МегаФона доступна 95% населения Самарской области. В столице региона и близлежащих населенных пунктах оператором запущена сеть LTE-Advanced с максимальными скоростями до 300 Мбит/с.

«Наш мобильный интернет не только быстрый, но и доступный большому числу абонентов. Так, на акционных тарифах «Включайся!» мы предлагаем безлимитный трафик. Это очередной большой шаг, который мы сделали, идя навстречу пожеланиям пользователям самого быстрого мобильного интернета», – отмечает Максим Токаренко, директор Самарского регионального отделения компании «МегаФон».