Зимой со снегом в Самаре будут бороться 400 спецмашин и реагенты

8 Окт. 13:25 2018-10-08T13:25:52+03:00

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В Самаре ведется подготовка дорог к зимнему периоду, который стартует 1 ноября. Как сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, этой зимой на борьбу со снегом на улицах городах направят 400 спецмашин, в том числе 276 единиц техники от муниципального предприятия «Благоустройство». Помогать им будут химические реагенты и песчано-солевая смесь. Их уже закупили в полном объеме.

Также коммунальщики уже готовят к зиме полигоны, на которые будут свозить убранный снег. Глава города Елена Лапушкина поручила не сбавлять темпы подготовки к зиме и уделить особое внимание комплектации бригад для уборки дворов и очистки крыш от наледи.