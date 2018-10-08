В Самаре на дублере Московского шоссе под колеса иномарки попал 80-летний пенсионер

8 Окт. 13:40 2018-10-08T13:40:53+03:00

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В воскресенье, 7 октября, около 16:00 на дублере Московского шоссе в Самаре произошло ДТП с участием пожилого пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 42-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», двигаясь со стороны XXII Партсъезда в направлении улицы Жигулевской, сбил 80-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.