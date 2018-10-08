В Волжском районе «Газель» опрокинулась на бок после ДТП с КамАЗом

8 Окт. 14:17 2018-10-08T14:17:39+03:00

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Утром в понедельник, 8 октября, около села Черноречье в Волжском районе произошла авария с участием КамАЗа и грузовой «Газели», сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и столкнулся с «Газелью», которая ехала в попутном направлении. После этого фургон завалился на левый бок, а КамАЗ отбросило на дорожное ограждение.

КамАЗ после столкновения с "Газелью" врезался в ограждение

В результате случившегося водитель «Газели» оказался зажат в салоне. Чтобы извлечь его из покореженной кабины, понадобилась помощь спасателей. Они применили гидроинструмент и достали пострадавшего. Затем мужчину передали медикам и доставили в городскую больницу. На проведение аварийно-спасательных работ у спасателей ушло около трех часов.