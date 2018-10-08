2018-10-08T14:46:26+03:00
Общество

Автолюбителям показали Lada Largus, которая работает на трех видах топлива

Бензиновый бак остался на месте, баллон с пропаном - вместо запаски, а с метаном - у передней стенки с фургоном
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Тольятти показали новый Largus на газеВ Тольятти показали новый Largus на газе
Изменить размер текста:

В Тольятти на автомобильном салоне ГК "АТС" продемонстрировали новую трехтопливную модель LADA Largus. Авто может 1300 километров ехать без дозаправки. У переделанной модели на месте остался бензобак, а такж появились баллон с пропаном (на месте запасного колеса) и с метаном - около передней стенки фургона.

- Это экспериментальный образец, наша задача - тестировать оптимальный состав комплекта газомоторного оборудования, а также искать лучших прозводителей для поставок во всю дилерскую сеть, - объяснили в пресс-релизе ГК "АТС".

Сейчас тольяттинский производитель готовит к выпуску битопливную модель LADA Largus, работающую одновременно на бензине и метане. Производство таких авто может стартовать уже в начале 2019 года в технопарке "Жигулевская долина". Сейчас здесь делают "газовую" Lada Vesta. В дальнейшем задача - перевести на метан еще и обновленную Granta.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет