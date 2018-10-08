Автолюбителям показали Lada Largus, которая работает на трех видах топлива

8 Окт. 14:41 2018-10-08T14:46:26+03:00

Бензиновый бак остался на месте, баллон с пропаном - вместо запаски, а с метаном - у передней стенки с фургоном

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В Тольятти на автомобильном салоне ГК "АТС" продемонстрировали новую трехтопливную модель LADA Largus. Авто может 1300 километров ехать без дозаправки. У переделанной модели на месте остался бензобак, а такж появились баллон с пропаном (на месте запасного колеса) и с метаном - около передней стенки фургона.

- Это экспериментальный образец, наша задача - тестировать оптимальный состав комплекта газомоторного оборудования, а также искать лучших прозводителей для поставок во всю дилерскую сеть, - объяснили в пресс-релизе ГК "АТС".

Сейчас тольяттинский производитель готовит к выпуску битопливную модель LADA Largus, работающую одновременно на бензине и метане. Производство таких авто может стартовать уже в начале 2019 года в технопарке "Жигулевская долина". Сейчас здесь делают "газовую" Lada Vesta. В дальнейшем задача - перевести на метан еще и обновленную Granta.