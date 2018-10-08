АвтоВАЗ к 2021 году переведет Lada на новую платформу

8 Окт. 14:59 2018-10-08T15:02:48+03:00

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит тольяттинский АвтоВАЗ, собирается к 2021 году перейти на новую промышленную платформу. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

- Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. В частности, изменится LADA Vesta и весь современный модельный ряд, - сообщил вице-президент по закупкам ПАО «АвтоВАЗ» Венкатран Мамиллапалле.

В связи с этим он призвал поставщиков повышать стандарты качества и улучшать производство, чтобы к переходу на новую платформу соответствовать уровню, которые потребуют новые модели. Он отметил, что те автокомпоненты, которые будут производиться в России, в дальнейшем планируется использовать предприятиями альянса во всем мире.