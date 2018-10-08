В Самаре поймали двух пензенцев с 3,3 кг «скорости»

8 Окт. 15:27 2018-10-08T15:27:53+03:00

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В Самаре в скором времени предстанут перед судом двое жителей Пензы, которых зимой этого года задержали в поезде с крупной партией синтетических наркотиков.

По версии следствия, в декабре прошлого года молодые люди вступили в банду наркосбытчиков в качестве закладчиков наркотиков. С руководителем преступной группы они общались через интернет. Тем же путем они получили задание поехать в Уфу, а оттуда – в Екатеринбург и Тюмень для сбыта наркотиков.

В феврале 2018 года молодых людей задержали на станции Самара в поезде «Белгород - Новосибирск» с 3,3 кг наркотика типа «Альфа-PVP», который также известен как «скорость». Кроме того, у одного из парней, который на тот момент был несовершеннолетним, правоохранители нашли гашиш массой 9,9 г, который он хранил для личного употребления, и 7,6 г гашиша, предназначавшегося для сбыта.

Обоим пензенцам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в настоящее время уголовное дело в отношении них завершено. Его передали на рассмотрение в суд.