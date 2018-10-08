В Самаре мужчина выпал из окна и погиб, очевидцы сделали шокирующее фото

8 Окт. 16:19 2018-10-08T16:19:15+03:00

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Вчера вечером, 7 октября, на улице XXII-го Партсъезда в областной столице произошла трагедия. Там выпал разбился местный житель. На место прибыла бригада скорой, однако помогать было уже поздно.

- 48-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, от полученных травм погиб. По предварительной версии, он выпал из окна, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Произошедшее шокировало людей, проживающих в районе места происшествия. После случившего там осталось очень много крови.

Знакомые с ситуацией люди отмечают, что потерпевший воспитывал двоих дочерей. Они не могут поверить в случившееся. Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.