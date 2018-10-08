Под Тольятти начинающий водитель отправил в больницу 19-летнюю пассажирку

8 Окт. 17:01 2018-10-08T17:01:45+03:00

Автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет

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В воскресенье, 7 октября, около 9:30 на трассе «Тольятти – Хрящевка» в Ставропольском районе произошло «одиночное» ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора», имея стаж вождения с сентября этого года, двигался со стороны Тольятти в направлении села Хрящевка. В пути следования автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

В результате случившегося пострадала пассажирка – 19-летняя девушка. Ее с различными травмами госпитализировали в больницу. Как установили сотрудники ГИБДД, в момент ДТП водитель был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.