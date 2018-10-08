2018-10-09T09:10:13+03:00
Политика

Врио министра образования Владимир Пылев лишился своей должности

Пока исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Светлана Бакулина
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Владимир Пылев больше не работает в министерстве образованияВладимир Пылев больше не работает в министерстве образования
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Еще один представитель кабинета министров бывшего правительства лишился поста после избрания губернатором Дмитрия Азарова. Сегодня стало известно, что в отставку ушел Владимир Пылев. Как отметили в ведомстве, он тепло пообщался с сотрудниками министерства.

- Пока исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Светлана Бакулина, - стало известно "КП-Самара"

Также сегодня появилась новость о том, что заявление об увольнении по собственному желанию написала руководитель департамента образования горадминистрации Лилия Галузина. По мнению ряда экспертов, она может претендовать на место министра региона.

Кадровые перестановки в министерствах продолжаются уже больше недели. Многие посты получили руководители районных администраций. Так пост министра сельского хозяйства занял Николай Абашин,возглавлявший Кинельский район, глава Новокуйбышевска в новом правительстве займется вопросами ЖКХ и энергетики.

Владимир Пылев работал в правительстве Самарской области в качестве министра с 2012 года. До этого он был заместителем министра с 2007 года. На радио "КП - Самара" Владимир Пылев рассказывал о том, каким, по его мнению, должно быть образование в регионе, как должна быть разделена система высшего образования и что нужно самарским школам, чтобы готовить победителей олимпиад и конкурсов.

В студии радио "Комсомольская правда" - министр образования Самарской области Владимир Пылев

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