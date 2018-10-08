Врио министра образования Владимир Пылев лишился своей должности
Еще один представитель кабинета министров бывшего правительства лишился поста после избрания губернатором Дмитрия Азарова. Сегодня стало известно, что в отставку ушел Владимир Пылев. Как отметили в ведомстве, он тепло пообщался с сотрудниками министерства.
- Пока исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Светлана Бакулина, - стало известно "КП-Самара"
Также сегодня появилась новость о том, что заявление об увольнении по собственному желанию написала руководитель департамента образования горадминистрации Лилия Галузина. По мнению ряда экспертов, она может претендовать на место министра региона.
Кадровые перестановки в министерствах продолжаются уже больше недели. Многие посты получили руководители районных администраций. Так пост министра сельского хозяйства занял Николай Абашин,возглавлявший Кинельский район, глава Новокуйбышевска в новом правительстве займется вопросами ЖКХ и энергетики.
Владимир Пылев работал в правительстве Самарской области в качестве министра с 2012 года. До этого он был заместителем министра с 2007 года. На радио "КП - Самара" Владимир Пылев рассказывал о том, каким, по его мнению, должно быть образование в регионе, как должна быть разделена система высшего образования и что нужно самарским школам, чтобы готовить победителей олимпиад и конкурсов.
В студии радио "Комсомольская правда" - министр образования Самарской области Владимир Пылев
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из агронома в члены правительства: Николая Абашина назначили министром сельского хозяйства Самарской области
Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров (подробности)
Сергей Марков официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области
Экс-мэра Новокуйбышевска уже представили новому коллективу (подробности)
Минэкономразвития Самарской области возглавит чиновник, который занимался экомическим развитием Тольятти
Последнее время Дмитрий Богданов работал в правительстве Ульяновской области (подробности)
Теперь без врио: Александр Фетисов стал зампредом правительства Самарской области
Он будет отвечать за социальный блок (подробности)
Главы четырех министерств Самарской области лишились приставки «врио»
В региональном правительстве продолжаются кадровые изменения (подробности)