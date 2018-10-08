2018-10-08T20:07:54+03:00
Происшествия

Троллейбусы встали: около "шоколадки" три легковушки и маршрутка устроили затор

Автомобиль вылетел на встречку и собрал всех проезжающих мимо водителей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Троллейбусы встали на протяжении кварталаТроллейбусы встали на протяжении кварталаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вечером около 20.30 ДТП случилось на проспекте Кирова в Самаре, в районе пересечения с пр. Карла Маркса. Легковушка неудачно ушла на обгон и вылетела на встречку. В итоге столкнулись три автомобиля и маршрутка №206.

- Судя по всему пострадавших нет, водители ждут полицейских, но из-за аварии собралась огромная пробка. Машины заняли чуть ли не два ряда, троллейбусы встали. Пробка от Стара-Загора, "рогатые" стоят в рядочек, - сообщает журналист "КП-Самара" с места.

В причинах аварии предстоит разобраться полиции. Сейчас же лучше выбрать пути объезда. Именно так поступают автомобилисты, а вот общественному транспорту приходится постоять в пробке. Водители троллейбусов возмущаются: теперь они не успеют вовремя завершить свой маршрут.

Столкнулись несколько авто и маршрутка Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Столкнулись несколько авто и маршруткаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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