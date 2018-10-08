2018-10-09T09:28:46+03:00
Общество

Канализацию для "Самара Арены" построят за 245,5 млн рублей

Той системы, которая была построена к ЧМ 2018, оказалось недостаточно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стадиону нужно больше канализацииСтадиону нужно больше канализации
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Власти Самары ищут подрядчика, который займется строительством системы сброса сточных вод с поверхности площадки стадиона "Самара Арена". Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на информацию в системе "СПАРК Маркетинг", объявлен электронный аукцион, стоимость контракта 245,5 млн рублей. Это максимум, который готов заплатить департамент строительства города.

- Аукцион пройдет 29 ноября, заявки принимают до 22 октября. У победителя аукциона будет время до конца 2018 года, чтобы спроектировать и построить резервуар-усреднитель со встроенной насосной станцией. Эта конструкция должна собирать сточные воды с площадки футбольного стадиона и объектов инфраструктуры ЧМ-2018, - сообщается в заявке.

Такое строительство понадобилось потому, что существующая система канализации не справляется с объемом сточных грунтовых вод.В августе этот вопрос губернатор Дмитрий Азаров обсуждал с Виталием Мутко. Тогда речь шла о том, что деньги на строительство дополнительной канализации выделят из федерального бюджета. Напомним, что стадион "Самара Арена" обошелся в 18,9 млрд рублей.

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