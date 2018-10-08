Недоплачивают: Самара уступила по уровню зарплат Казани и Оренбургу
Зарплаты в Самарской области далеко не самые привлекательные. Такой вывод сделали исследователи РИА Рейтинг, которые провели анализ соотношения зарплат и стоимости потребительской корзины в регионах России. Самара оказалась в середине этого списка - на 45 строчке.
- Средняя зарплата в Самаре 36,6 тыс рублей, отношение к стоимости продуктового набора - 2,04. Этот коэффициент ниже, чем в таких городах ПФО, как Оренбург, Казань и Уфа, - отмечают исследователи.
В Казани и Уфе, например, выше и средняя зарплата: она составляет соответственно 38,2 тыс рублей и 38,3 тыс. рублей.
Впереди Самары по соотношению и Нижний Новгород - он на 38 строчке, а вот Ульяновск, Пермь и Саратов мы обогнали. Тольятти - на 52-й строчке.