2018-10-08T21:26:25+03:00
Общество

В Самаре полиция спасла старые дома от разрушительного салюта

Полицейские попросили организаторов свадьбы перенести фейерверк за город
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Салюту в центре города не местоСалюту в центре города не место
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Разрушения исторических зданий в центре города не допустили полицейские, своевременно отреагировав на жалобу, которая могла кому-то показаться странной. С ней обратились в полицию 21 сентября жители домов по ул. Галактионовская. Их напугал возможный запуск фейерверка.

- Жители пожаловались на приготовления к свадебному салюту: готовились к запуску 10 батарей весом около 100 килограммов. Жители предположили, что их дома постройки 19 века такую каннонаду могут просто не выдержать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские выехали на место, поговорили с организаторами фейерверка и попросили перенести салют за город. Никаких проблем этро не вызвало. Жители же домов обратились в полицию с благодарностью за то, что их жилье сохранили в целости и сохранности.

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