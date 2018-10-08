Со складами не сложилось? Публичные слушания по планировке участка около 10 квартала Мехзавода перенесли
В Самаре перенесены публичные слушания по поводу планировки территории, прилегающей к 10 кварталу Мехзавода. Здесь на участке более 6 тыс кв.м. запланировано строительство производственного комплекса. Разработкой документации занимается "КуйбышевГидроПроект", планировка идет под два одноэтажных склада, офис и производственный цех на 1,45 тыс. кв.м.
- Разработчик допустил техническую ошибку в проекте межевания территории. После ее исправления документы повторно вернут на согласование, а затем вопрос вынесут на публичные слушания, - написали представители департамента градостроительства в твиттере.
Сейчас на территории, которую предполагается отдать под застройку, находятся гаражи и автостоянки. Пока что компания не подавала запросов на разрешение на строительство. Ее представители намерены выкупить участок у города. Жители опасаются, что на территории могут разместить химическое производство. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что таких планов нет.