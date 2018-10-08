В Самарской области спорт уже скоро должен будет стать нормой жизни

8 Окт. 22:11 2018-10-08T22:11:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская область станет пилотной площадкой для федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом губернатор Дмитрий Азаров беседовал с министром спорта РФ Павлом Колобковым на встрече в Москве.

- Все возможности и ресурсы у региона для этого есть, есть наследие ЧМ 2018, - отметил министр. Дмитрий Азаров добавил, что в бюджете, который будет внесен в Думу до 1 ноября, будет предусмотрен необходимый размер софинансирования всех мероприятий в рамках этогго проекта.

Министр и губернатор обсудили, какие еще спортобъекты нужны региону: они могут получить поддержку из федерального бюджета.

Особенное внимание будет уделяться формированию футбольного кластера: от академии для подготовки юных футболистов (Аккадемия им. Коноплева) до клуба, играющего в перемьер-лиге на стадионе мирового уровня все в Самарской области есть, для выполнения этой задачи.

Также министр спорта поддержал идею по проведению Чемпионата мира по спидвею в Тольятти в следующем году. Дмитрий Азаров за это чиновника поблагодарил:

- Думаю, это станет хорошим подарком в первую очередь жителям Тольятти, но не только им, - отметил он.