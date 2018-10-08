2018-10-08T22:11:24+03:00
Спорт

В Самарской области спорт уже скоро должен будет стать нормой жизни

Регион станет пилотной площадкой для национального проекта
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров встретился с Павлом КолобковымДмитрий Азаров встретился с Павлом Колобковым
Изменить размер текста:

Самарская область станет пилотной площадкой для федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом губернатор Дмитрий Азаров беседовал с министром спорта РФ Павлом Колобковым на встрече в Москве.

- Все возможности и ресурсы у региона для этого есть, есть наследие ЧМ 2018, - отметил министр. Дмитрий Азаров добавил, что в бюджете, который будет внесен в Думу до 1 ноября, будет предусмотрен необходимый размер софинансирования всех мероприятий в рамках этогго проекта.

Министр и губернатор обсудили, какие еще спортобъекты нужны региону: они могут получить поддержку из федерального бюджета.

Особенное внимание будет уделяться формированию футбольного кластера: от академии для подготовки юных футболистов (Аккадемия им. Коноплева) до клуба, играющего в перемьер-лиге на стадионе мирового уровня все в Самарской области есть, для выполнения этой задачи.

Также министр спорта поддержал идею по проведению Чемпионата мира по спидвею в Тольятти в следующем году. Дмитрий Азаров за это чиновника поблагодарил:

- Думаю, это станет хорошим подарком в первую очередь жителям Тольятти, но не только им, - отметил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет