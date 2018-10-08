Орел раскинул крылья: в Самаре многоэтажку украсили эко-граффити

8 Окт. 22:42 2018-10-08T22:45:48+03:00

Вот такой орел появился на стене дома в Волгаре Фото: Евгения ВАСИНА

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На многоэтажке в Волгаре закончили рисовать гигантского орла. На груди у птицы сердце - это нацпарк "Самарская лука". Работали над граффити уличные художники из Челябинска.

- Изображение уже закончено, очень красиво, издалека видно. Мы рады, что выбрали такую для нашего района природную тематику, - делятся местные жители впечатлениями.

Сам орел получился бирюзового цвета, а своими крыльями он как будто обнимает пейзаж "заволжья".

Это не первое граффити, украсившее стены самарских домов. К ЧМ 2018 появилось много изображений футбольной тематики, на доме около ракеты нарисовали девочку с фотоаппаратом, а на торце здания на ул. Победы появился маяк. Кстати, графиити на пр. Ленина - дело рук того же Александра Слимова, который стал рисовать орла.