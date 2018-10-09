2018-10-09T06:21:51+03:00
Спорт

Дарья Касаткина номинирована на звание самой прогрессирующей теннисистки года

Конкуренцию тольяттинской спортсменке составили Юлия Гергес из Германии, бельгийка Элизе Мертенс, Александра Соснович из Белоруссии, Кики Бертенс из Нидерландов и Цян Ван из Китая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: WTAФото: WTA
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Дарья Касаткина поборется за звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года по версии WTA. Тольяттинская спортсменка вошла в число номинантов вместе с Элизе Мертенс из Бельгии, Александрой Соснович из Белоруссии, Кики Бертенс из Нидерландов, Цян Ван из Китая и Юлией Гергес из Германии. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации.

Приз получит теннисистка, которая закончит год в топ-100 рейтинга WTA и покажет самый большой прогресс.

За звание же лучшей теннисистки года борются Петра Квитова из Чехии, Наоми Осака из Японии, Симона Халеп из Румынии, Ангелика Кербер из Германии и Каролин Возняцки из Дании.

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