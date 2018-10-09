В Сызрани следователи возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего, пилившего ветки

9 Окт. 06:49 2018-10-09T06:50:04+03:00

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В следственном отделе Сызрани регионального СУ СК возбудили уголовное дело из-за смерти 44-летнего рабочего, который упал с телескопической вышки, пока пилил ветки, и погиб. Статья – «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области. Как выяснилось, мужчина погиб из-за неисправного подъемника.

- По версии следствия, 21 сентября 2018 года двое работников УК «Центр» осуществляли высотные работы по спилу веток, находясь в корзине автогидроподъемника на высоте примерно 7 метров. При проведении указанных работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, 44-летний мужчина выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал корреспондент «КП-Самара», ЧП произошло 21 сентября в районе 12 часов дня на улице Мира в Сызрани. С телескопической вышки упали два мужчины – 44-х лет и 49-и лет. Оба выполняли работы по спилу деревьев. 49-летний сызранец попал в больницу с травмами, его приятель скончался. Оба мужчины работали в управляющей компании «Центр».

Расследование еще продолжается.