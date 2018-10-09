Захотела икры: самарскую стюардессу на Сахалине обманули на 80 тыс рублей

9 Окт. 08:08 2018-10-09T08:08:02+03:00

Преступника-обманщинка задержали только через два года

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На Сахалине задержали жителя города Анива, который два года назад жестоко обманул бортпроводницу из Самары. Женщина прилетела на остров с регулярным рейсом и решила купить красной икры, чтобы привезти домой близким и друзьям.

- Женщина нашла объявление, позвонила, договорилась о продаже и выполнила требование продавца - сразу перевела 80 тыс. рублей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Сахалинской области.

Это происшествие случилось в 2016 году, тогда женщина обратилась с заявлением в полицию, но быстро найти злоумышленника не получилось. И вот спустя два года задержали безработного жителя города Анивы. Его уже не раз судили, в том числе и за подобное преступление. Сейчас обманщик находится под стражей.