Баскетбольная «Самара» стартовала с победы в чемпионате Суперлиги

9 Окт. 08:23 2018-10-09T08:25:32+03:00

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В понедельник, 8 октября, на паркете МТЛ Арены прошел матч нового сезона чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и ярославским «Буревестником». Подержать самарских баскетболистов съехались болельщики со всей области: из Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Чапаевска.

В начале матча в лидеры выбились гости. Они выиграли первый период со счетом 12:20. Зато во втором периоде самарцы разыгрались и чуть вырвались вперед – 41:38. Свою лепту в это внес Алимджан Федюшин. На его счету 11 очков.

К сожалению, в третьей десятиминутке игроки «Буревестника» снова обошли хозяев – 56:60. В заключительном периоде пальма первенства переходила то к одной команде, то к другой. Исход матча решился буквально на последних секундах. После точных штрафных Дмитрия Головина «Самара» получила преимущество в 1 очко и сумела удержать его до финальной сирены. В итоге матч закончился со счетом 73:71 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками «Самары» в этом матче стали Алимджан Федюшин, который набрал 19 очков, а также Игорь Смыгин, Максим Дыбовский и Артем Чеваренков, которые набрали по 11 очков.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «Самара» проведет в этот четверг, 11 октября. Матч вновь пройдет в МТЛ Арена. На этот раз противником самарцев станет «Химки-Подмосковье». Матч стартует в 19:00.