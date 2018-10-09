В Тольятти отдали под суд пойманного на взятке инспектора МЧС

9 Окт. 08:43 2018-10-09T08:43:29+03:00

Инспектору МЧС может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и штраф Фото: Архив "КП"

Мужчина получил 15 тысяч рублей за выдачу заключения о готовности школы к учебному году

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Тольяттинские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего пожарного инспектора МЧС, которого обвиняют в получении взятки.

Напомним, в конце июля сотрудник надзорной инстанции, находясь в школе, расположенной на улице Энергетиков, получил от заведующей хозяйством незаконное вознаграждение в 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать женщине положительное заключение о готовности школы к новому учебному году. Однако выполнить он этого не смог, поскольку его задержали правоохранители.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тольятти, в настоящее время уголовное дело в отношении инспектора МЧС направлено на рассмотрение в Комсомольский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет.