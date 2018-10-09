Самарчанка Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Линце

9 Окт. 09:19 2018-10-09T09:20:09+03:00

Наша спортсменка обыграла в двух сетах представительницу Словакии Викторию Кужмову

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В понедельник, 8 октября, в Линце (Австрия) стартовал турнир по теннису, призовой фонд которого составляет более 200 тысяч евро. Участие в нем принимает самарская спортсменка Анастасия Павлюченкова. На этих соревнованиях она стартовала с победы.

В первом круге турнира Анастасия Павлюченкова выступала против представительницы Словакии Виктории Кужмовой. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Самарчанке удалось одолеть противницу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

Анастасия Павлюченкова дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8, а на счету ее противницы 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта.

Следующей соперницей самарской теннисистки станет либо Вера Лапко (Беларусь), либо Белинда Бенчич (Швейцария).