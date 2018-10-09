Парк Металлургов в Самаре готовят к открытию

9 Окт. 09:49 2018-10-09T09:51:44+03:00

Там поправили всю плитку и обустроили новые площадки, пристань, сцену и домик для лебедей

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В Самаре в скором времени состоится долгожданное открытие парка Металлургов (парк имени 50-летия Октября). Согласно контракту, это должно произойти до 30 ноября.

К настоящему времени в парке завершили большую часть работ. Как сообщает глава Кировского района Игорь Рудаков, там поправили всю плитку, которая то проваливалась, а то и уходила вместе со снегом. Кроме того, в парке появились две новые входные группы: одна со стороны бассейна «Нептун», а другая со стороны улицы Ставропольской.

Новая входная группа со стороны бассейна "Нептун"Фото: Twitter.com

Новая входная группа со стороны СтавропольскоqФото: Twitter.com

Также в парке обустроили новые детскую и спортивные площадки. У озера установили ограждение, сделали освещение и обустроили новую пристань.

У озера установили огражденияФото: Twitter.com

Помимо этого, в парке Металлургов построили новый теплый домик для лебедей и новую сцену. Сейчас рабочие заканчивают строительство площадки для авиамодельного спорта.

Новый домик для лебедейФото: Twitter.com

Новая детская площадкаФото: Twitter.com

Напомним, реконструкция парка Металлургов стартовала в августе прошлого года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделили около 120 миллионов рублей. Уже в этом году горожане начали возмущаться, что работы в парке затянулись и ведутся из рук вон плохо. Поддержал местных жителей и глава региона Дмитрий Азаров. Он заявил, что ремонт в парке сделан безалаберно и поручил мэру города Елене Лапушкиной взять все работы под личный контроль.

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