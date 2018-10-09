В Самарской области мужчина обматерил полицейского и попал под суд
Несдержанность в словах привела мужчину к 4 месяцам исправительных работ
Мужчина обругал полицейского, будучи сильно пьянФото: Архив "КП"
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Челно-Вершинского района, который обвинялся в оскорблении полицейского.
Было установлено, что в августе этого года мужчина, будучи пьяным, попал в отделение скорой медицинской помощи. Там он начал публично оскорблять грубой нецензурной бранью старшего участкового уполномоченного полиции, который находился при исполнении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 4 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства.