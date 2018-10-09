Жителя Новокуйбышевска, который под видом полицейского вымогал у знакомого квартиру, осудили на 8 лет

9 Окт. 10:28 2018-10-09T10:28:45+03:00

Новокуйбышевец "позарился" на чужую квартиру за 1,9 млн рублей и решил присвоить ее себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который обвинялся в вымогательстве денег и квартиры у своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2017 года мужчина, находясь в квартире своего знакомого в форме сотрудника полиции, решил похитить у него имущество и деньги. Он пристегнул хозяина жилища к батарее и стал требовать от него 150 тысяч рублей. Однако мужчина отказался.

После этого злоумышленник начал избивать ногами свою жертву, а затем схватил кухонный нож и ввел его острие в рот пленника. Затем мужчина потребовал переоформить на него право собственности на квартиру стоимостью 1,9 млн рублей. Владелец жилища, испугавшись за свою жизнь, согласился на это. Сразу после этого вымогатель освободил знакомого и покинул квартиру. Вскоре мужчину задержали правоохранители.

Суд признал новокуйбышевца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.