В Самаре за 3,8 млн рублей отремонтируют асфальт в Ботаническом саду

9 Окт. 10:51 2018-10-09T10:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева ищет подрядчика, который проведет ремонт асфальтового покрытия дорожек в Ботаническом саду. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику, которого уже на этой неделе, предстоит в течение 20 дней убрать старое асфальтобетонное покрытие и бордюры, обустроить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка, уложить новый асфальт и подготовить почву для посадки партерного (самого высокого качества) и обычного газона. За эти работы ему обещают заплатить 3,8 млн рублей. Деньги выделят из внебюджетных средств Самарского университета.