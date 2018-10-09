Самарцы спасли из вентиляционной трубы маленького котенка
В понедельник, 8 октября, в Кировском районе Самары развернулась настоящая спасательная операция. Там в доме № 8 на улице Пугачевской вызволяли из «плена» котенка.
Одна из местных жительниц услышала, как в вентиляционной трубе мяукает котенок. Она обратилась к сотрудникам администрации Кировского района с просьбой помочь спасти малыша.
- Благодаря неравнодушной жительнице и специалистам районной администрации котенка удалось спасти. Его благополучно достали из вентиляции и нашли ему нового хозяина, - рассказала свидетельница операции по спасению.
По словам самарчанки, котенок стал членом семьи своей спасительницы. Его назвали Феликсом.