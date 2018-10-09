Самарцы спасли из вентиляционной трубы маленького котенка

9 Окт. 11:12 2018-10-09T11:12:57+03:00

Теперь пушистый малыш обрел имя и новый дом

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В понедельник, 8 октября, в Кировском районе Самары развернулась настоящая спасательная операция. Там в доме № 8 на улице Пугачевской вызволяли из «плена» котенка.

Одна из местных жительниц услышала, как в вентиляционной трубе мяукает котенок. Она обратилась к сотрудникам администрации Кировского района с просьбой помочь спасти малыша.

- Благодаря неравнодушной жительнице и специалистам районной администрации котенка удалось спасти. Его благополучно достали из вентиляции и нашли ему нового хозяина, - рассказала свидетельница операции по спасению.

По словам самарчанки, котенок стал членом семьи своей спасительницы. Его назвали Феликсом.