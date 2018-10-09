В Тольятти пьяные подростки украли алкоголь на 30 тысяч рублей и забыли его в такси

9 Окт. 11:36 2018-10-09T11:36:56+03:00

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На днях в дежурную часть отдела полиции Тольятти обратился администратор магазина, расположенного на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей украли из торговой точки алкоголь стоимость более 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что кража произошла после полуночи. Злоумышленники проникли в магазин, разбив входную стеклянную дверь, взяли несколько бутылок со спиртным, сложили их в рюкзак и сбежали. «Ограбление века» попало на камеры видеонаблюдения, благодаря записям с них злоумышленников удалось быстро найти. Ими оказались подростки 2000 и 2001 годов рождения, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. Подростки рассказали, что обокрали торговую точку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные бутылки они впоследствии забыли в такси. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время следствие продолжается.