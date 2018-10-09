В Октябрьске мать-алиментщицу наказали за непристойности в суде

9 Окт. 11:58 2018-10-09T12:00:48+03:00

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Жительница Октябрьска задолжала своим детям почти 100 тысяч рублей. Платить алименты женщина не хотела и всячески уклонялась от этой обязанности. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей», санкции которой предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

В ходе рассмотрения этого дела в мировом суде женщина начала громко высказывать свое недовольство в нецензурной форме. Неоднократные замечания судебного пристава она проигнорировала. В результате ее привлекли к административной ответственности.

- В отношении женщины был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - рассказали в УФССП по Самарской области.

Теперь жительнице Октябрьска придется не только погасить долг по алиментам, но и оплатить штраф за свое непристойное поведение в суде.