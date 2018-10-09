Жителя Самары будут судить за попытку подкупить полицейского 400 тысячами рублей

9 Окт. 12:16 2018-10-09T12:16:46+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки и мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 1 марта 2018 года мужчина, находясь в здании отдела полиции № 5 передал полицейскому часть незаконного вознаграждения в 200 тысяч рублей от общей суммы в 400 тысяч рублей. Самарец хотел подкупить стража порядка, чтобы тот не привлекал его к ответственности по уголовному делу о мошенничестве. Однако полицейский деньги не принял.

В настоящее время правоохранители передали уголовное дело в отношении самарца на рассмотрение в Железнодорожный суд города.